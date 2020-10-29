Із початку карантину дефіцит державних коштів зріс у чотири рази. До більш як вісімдесяти мільярдів гривень! Це значить, що уряду доведеться шукати додаткові гроші. І пропозиції вже є.

Міністри знову поглядають у бік... заробітчан. Чи справді заробленим за кордоном лататимуть діри українського бюджету? Розкаже Ксенія Барвіненко.

Латати діру в бюджеті першими кинулись в податковій. Голова служби Олексій Любченко запропонував цілий список джерел, звідки можна залучити кошти. Серед іншого - оподаткувати грошові перекази заробітчан.

"Перший резерв - це $12 млрд, які надходять в Україну від тих людей, які виїхали, на жаль, працювати за кордон. Ці $12 млрд приходять в Україну, з них 11 млрд, але гривень, тобто в 30 разів менше, - задекларувалося. Там 100% повинні всі подати декларацію", - сказав він.

Ця заява голови податкової шокувала заробітчан. Невже їм доведеться сплачувати податки двічі?! Більше року Віталій з Ужгорода працює на будівельному підприємстві в Чехії. Чоловік влаштований офіційно, сплачує податок, страховку. Поїхав на заробітки, адже в рідному Ужгороді за ту саму роботу, що виконує у сусідній державі, отримує в рази меншу зарплату.

Віталій Славич, заробітчанин в Чехії:

Мусів за то поїхати з України, щоб заробити гроші. Офіційно платиться податок, платиться страхова, медицинська. Тут іде такий розподіл, що частина знімається з роботодавця, це автоматично. Тобто я до цього нічого не маю, я вже на руки получаю.

Пропозиція сплачувати податки з доходів ще й в Україні Віталія не тішить.

Віталій Славич, заробітчанин в Чехії:

Я взагалі не розумію і ні в якому разі не підтримую. Це ж не правильно не може такого бути. І мало того що ми сплачуємо тута. Зрозуміло, що люди будуть старатися зберегти гроші, які вони заробили, то будуть шукати можливо варіанти. Надіюся, що цей податок не введеться.

Експерти ж заявляють, обкладати податком заробітчан - незаконно.

Тетяна Острікова, економічна експертка:

В України існують договори про уникнення подвійного оподаткування, тобто якщо людина там працює легально і там сплатила податки, то вона має право в Україні зменшити суму податків на ту суму яку вона сплатила там. Друга є ситуація коли люди працюють за кордоном без оформлення, тобто нелегально, це головний біль ніяк не української податкової, а тих компетентних податкових або інших органів, тих країн де ці люди працюють.

Ідея стягувати податок з грошових переказів заробітчан не нова. В 2018 році тодішній міністр соціальної політики Андрій Рева, вже зазіхав на ці доходи. Утім, через громадський резонанс, далі слів діло не пішло.

Тетяна Острікова, економічна експертка:

В нас ще поки що діє банківська таємниця, і податкова може отримати доступ до рахунку тільки за рішенням суду, але фактично діє обмін, такі запити наш податковий орган може за кордон направляти але для цього також мають бути певні підстави, просто так направити запит для податкового органу буде складно, тому що потрібно знайти підставу, чому даний громадянин отримує дохід в Італії і не оподатковує його в Україні.

Відхрещуються від таких ідей і в податковій. Кажуть, мова йде не про податковий збір, а про декларування доходів, яке зараз обов'язкове.

Євген Олейніков, заступник голови Державної податкової служби України:

Ніхто не планує і не планував принаймні в податковій службі обкладати податком заробітчан. Друге ми вважаємо, що треба виконувати норму закону і подавати декларації, і сподіваємося і плануємо це зробити, репресій не плануємо одразу кажу.

Латати ж діру в бюджеті податківці планують детінізацією бізнесу. Саме для цього кажуть, службовцям і потрібен доступ до банківської таємниці, аби мати змогу відслідковувати схеми виведення грошей з України.

Євген Олейніков, заступник голови Державної податкової служби України: