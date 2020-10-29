До Дніпра доставили пораненого на Донбасі бійця [ Редактировать ]
На фронті без змін. Ворог знову провокує. Неподалік від Новомихайлівки бойовики відкрили вогонь із протитанкового гранатомета. Українські захисники у відповідь не стріляли. А ще сьогодні у госпіталь у Дніпрі доправили нашого військового, який зазнав поранення напередодні біля Бахмута. Йому прострелили руку.
Іван Яременко, провідний хірург військового шпиталю міста Часів Яр:
Отриманий пацієнт отримав кваліфіковану медичну допомогу. Його стан відносно задовільний. Стабільний. Він вже поданий на наступний етап евакуації. Де отримає кваліфіковану медичну допомогу. - Чи є загроза життю? - Загрози життю його немає.
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