На фронті без змін. Ворог знову провокує. Неподалік від Новомихайлівки бойовики відкрили вогонь із протитанкового гранатомета. Українські захисники у відповідь не стріляли. А ще сьогодні у госпіталь у Дніпрі доправили нашого військового, який зазнав поранення напередодні біля Бахмута. Йому прострелили руку.

Іван Яременко, провідний хірург військового шпиталю міста Часів Яр: