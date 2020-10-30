Українська сторона повідомила ОБСЄ про обстріл на Донбасі [ Редактировать ]
Про двох поранених українських військових на Донбасі повідомила українська делегація у Тристоронній контактній групі. За її даними, зі стрілецької зброї російські найманці обстріляли українських оборонців біля Водяного.А поблизу Золотого-4 скинули з безпілотника гранату. Українська сторона одразу ж повідомила про обстріл ОБСЄ.
Утім російські найманці знову відкрили вогонь на тому напрямку. Натомість у штабі ООС нам повідомили - що поранених бійців у війську минулої доби не було.
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