В Украине обновили зоны карантина. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу, 30 октября.

Решение вступит в силу в понедельник, 2 ноября, передает "РБК-Украина".

"Красная" зона:

Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

Разрешено продлить работу общественного транспорта, ТРЦ и магазинов. В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях можно работать школам, колледжам, вузам.

В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях продолжают работать заведения общественного питания.

В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

Читайте также В Европе быстро распространяется новый вид коронавируса

"Оранжевая" зона:

Киев, Винница, Луцк, Днепр, Авдеевка, Мукачево, Запорожье, Белая Церковь, Кропивницкий, Лисичанск, Львов, Одесса, Гадяч, Тернополь, Херсон, Черкассы.

В этой зоне запрещается работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; - прием новых изменений в детские лагеря.

Также запрещаются массовые мероприятия с участием более 20 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

"Желтая" зона:

города Голая Пристань, Каховка и Новая Каховка.

Запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме тех, которые придают "кризисные" услуги; проведение массовых мероприятий при участии свыше 30 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

"Зеленая" зона:

В эту зону входят все остальные регионы и города. Масочный режим в помещении; социальная дистанция в общественном транспорте. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00, спортивные мероприятия со зрителями (исключение: международные матчи по согласованию Минздрава).

Ранее сообщалось, что коронавирус в Украине пересек новую "красную линию".