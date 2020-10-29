Директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге назвал крайней мерой введение общенационального карантина для борьбы с коронавирусом. Такие ограничения наносят сильный вред экономике, психическому здоровью людей и увеличивают масштаб домашнего насилия.

Об этом сообщает Associated Press.

Общенациональный карантин должен давать странам шанс "отыграться", укрепив свои системы здравоохранения и программы отслеживания контактов для быстрого выявления и искоренения новых случаев.

Однако, как добавил Клюге, многочисленные страны Европы не смогли этого сделать во время общенационального карантина.

Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине.