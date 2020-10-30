Білоруси-емігранти організовують всесвітній конгрес, він має відбутися онлайн 31 жовтня. Ініціаторами виступили активісти з Австралії, Канади та Литви. Мета конгресу: консолідація сил заради розбудови демократії у Білорусі.

Серед запрошених і лідери опозиції Світлана Тихановська та Павло Латушко. Водночас за словами радника Тихановської, її штаб веде переговори із представниками Олександра Лукашенка, на прямі перемови "бацька" поки не погоджується.