У Білорусі емігранти організовують всесвітній конгрес [ Редактировать ]
Білоруси-емігранти організовують всесвітній конгрес, він має відбутися онлайн 31 жовтня. Ініціаторами виступили активісти з Австралії, Канади та Литви. Мета конгресу: консолідація сил заради розбудови демократії у Білорусі.
Серед запрошених і лідери опозиції Світлана Тихановська та Павло Латушко. Водночас за словами радника Тихановської, її штаб веде переговори із представниками Олександра Лукашенка, на прямі перемови "бацька" поки не погоджується.
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