"На допрос я не приду": глава КСУ сделал заявление [ Редактировать ]
Фото: Александр Тупицкий / Facebook
В пятницу, 30 октября, глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий рассказал, как его вызывали на допрос в ГБР. Об этом сообщают "Вести".
"Следователи сбросили повестку моей жене на Whatsapp", - отметил Тупицкий.
Глава Конституционного суда рассказал, что накануне вечером следователи установили слежку за его подъездом и расспрашивали консьержа, когда судья бывает дома.
"Не удивляйтесь, если я на допрос не приду", - заключил он.
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