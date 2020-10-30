В пятницу, 30 октября, глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий рассказал, как его вызывали на допрос в ГБР. Об этом сообщают "Вести".

"Следователи сбросили повестку моей жене на Whatsapp", - отметил Тупицкий.



Глава Конституционного суда рассказал, что накануне вечером следователи установили слежку за его подъездом и расспрашивали консьержа, когда судья бывает дома.



"Не удивляйтесь, если я на допрос не приду", - заключил он.

Ранее глава КСУ заявил о госперевороте.