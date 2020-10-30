В пятницу, 30 октября, глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий прокомментировал предложение президента Владимира Зеленского распустить КСУ. Об этом сообщает strana.ua.



"Законопроект (Зеленского - Ред.) имеет признаки конституционного переворота в Украине", - заявил глава КС.



"Почему просто указом не распустить суд?" - иронизирует судья. "Коллективную ответственность никто нести не должен", - добавил он.

Глава Конституционного суда не винит Зеленского в атаке на КС и считает, что "виновато его окружение".



При этом Тупицкий удивился, что его не позвали ни на личную встречу с Зеленским, ни на вчерашнее заседание СНБО.

Ранее КСУ объяснил решение об отмене проверки е-деклараций.