Глава КСУ заявил о госперевороте [ Редактировать ]
В пятницу, 30 октября, глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий прокомментировал предложение президента Владимира Зеленского распустить КСУ. Об этом сообщает strana.ua.
"Законопроект (Зеленского - Ред.) имеет признаки конституционного переворота в Украине", - заявил глава КС.
"Почему просто указом не распустить суд?" - иронизирует судья. "Коллективную ответственность никто нести не должен", - добавил он.
Глава Конституционного суда не винит Зеленского в атаке на КС и считает, что "виновато его окружение".
При этом Тупицкий удивился, что его не позвали ни на личную встречу с Зеленским, ни на вчерашнее заседание СНБО.
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