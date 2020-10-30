Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон.
"Красный" список по сравнению с прошлой неделей уменьшился на одну страну и теперь включает в себя 50 государств, сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, в "красный" список попали Сан-Марино и Италия. Также "красными" продолжают оставаться США, Великобритания, Франция, Швейцария, Испания, Бельгия, Черногория, Нидерланды, Израиль, Молдова, Словакия, Словения и другие.
В "зеленом" списке находятся: ОАЭ, Болгария, Кипр, Албания, Чехия, Германия, Турция, Египет, Литва, Латвия, Греция.
Отмечается, что при возвращении из "красных" стран гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Украине обновили карантинные зоны.
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