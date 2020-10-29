Еще одна страна открыла границы для украинцев [ Редактировать ]
Путешествия/ Фото: eyeem.com
Еще одна страна открыла границы для украинцев. Об этом заявил на брифинге глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Так, к списку открытых стран добавился Узбекистан, отметил министр.
"Открытыми или относительно открытыми остаются 59 стран", - заявил он.
Ранее сообщалось, что для украинцев открыли границы 58 стран (список).
Также мы писали о том, что в Украине "активизировалось" новое карантинное зонирование.
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