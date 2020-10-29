Еще одна страна открыла границы для украинцев. Об этом заявил на брифинге глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Так, к списку открытых стран добавился Узбекистан, отметил министр.

"Открытыми или относительно открытыми остаются 59 стран", - заявил он.

Ранее сообщалось, что для украинцев открыли границы 58 стран (список).

Также мы писали о том, что в Украине "активизировалось" новое карантинное зонирование.