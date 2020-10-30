В пятницу, 30 октября, правоохранители задержали водителя, который стал виновником смертельного ДТП в центре Киева. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

У него отбираются пробы крови и мочи для проверки факта не находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов. Тест драгером не показал наличие алкоголя в крови. Но более точные результаты даст анализ крови и мочи.

Кроме того, следователи столичной полиции предъявят мужчине подозрение по части 3 статьи 286 Криминального кодекса - нарушение правил дородного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек.

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При этом Геращенко добавил, что водитель после задержания дал показания. По словам мужчины, он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем.

Напомним, водитель авто Land Rover выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил как минимум четыре автомобиля, и остановился. В результате происшествия два человека погибли, еще трое получили травмы.

Напомним, участниками ДТП стали около 5 автомобилей.