ДТП на Майдане Независимости: в полиции рассказали детали [ Редактировать ]
В пятницу, 30 октября, в центре Киева произошло жуткое ДТП. В столичной полиции расскрыли детали происшествия.
Так, ДТП возле Майдана независимости произошло в результате потери водителем контроля над автомобилем. В результате происшествия погибли двое человек, несколько получили травмы.
Водитель Land Rover не справился с управлением и выехал на пешеходную часть Майдана и на большой скорости проехал до остановки транспорта и врезался в нее.
Правоохранители получили сообщение о ДТП на Крещатике около 16:00. Сейчас на месте работают врачи, патрульные и следственно-оперативная группа столичной полиции. Пострадавшим оказывают первую медицинскую помощь. Полиция проверяет 66-летнего водителя авто на наличие опьянения, так как свидетели утверждают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Событие зарегистрировано и позже правоохранительные органы дадут юридическую квалификацию происшествию.
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