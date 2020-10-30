В пятницу, 30 октября, в центре Киева произошло жуткое ДТП. В столичной полиции расскрыли детали происшествия.

Так, ДТП возле Майдана независимости произошло в результате потери водителем контроля над автомобилем. В результате происшествия погибли двое человек, несколько получили травмы.

Водитель Land Rover не справился с управлением и выехал на пешеходную часть Майдана и на большой скорости проехал до остановки транспорта и врезался в нее.

Правоохранители получили сообщение о ДТП на Крещатике около 16:00. Сейчас на месте работают врачи, патрульные и следственно-оперативная группа столичной полиции. Пострадавшим оказывают первую медицинскую помощь. Полиция проверяет 66-летнего водителя авто на наличие опьянения, так как свидетели утверждают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Событие зарегистрировано и позже правоохранительные органы дадут юридическую квалификацию происшествию.

Напомним, участниками ДТП стали около 5 автомобилей.