Под Киевом, на Старообуховской трассе, 12 июля произошло масштабное смертельное ДТП. Предварительно, погибли четыре человека: муж с женой, а также 8-летняя девочка умерли почти сразу, а 10-летний мальчик – в больнице. За жизнь еще одного 12-летнего ребенка борются врачи. Об этом сообщает "Киев Оперативный"

По данным "Киев Оперативный", 10-летний мальчик умер в больнице. В сети появились фото и инициалы подозреваемого в совершении этого ДТП. За рулем Mercedes якобы находился Желепа А.М.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда по вине Желепа А.М. погибают люди, в 2010 году он уже убил женщину на дороге и ранее отбывал наказание за еще одну смертельную аварию. Об этом в Facebook сообщил журналист Василий Крутчак.

По его словам, водитель Антон Желепа 1981 года рождения является уроженцем России, а именно города Штоково-17 Приморского края. Однако у него есть паспорт гражданина Украины.

"Ранее судимый: 13.11.2007 года Печерским районным судом Киева по ч.2 ст.345 УК Украины к 4 годам лишения свободы. На основании ст.75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года;

27.09.2010 года Васильковским районным судом Киевской области по ч. 2 ст. 286 УК Украины к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком 3 года", – написал журналист.

Как отметили очевидцы аварии, автомобили и обломки были разбросаны по всей дороге.

Как нам удалось выяснить, перед тем, как вылететь на встречную полосу, водитель Mercedes въехал в Mercedes Sprinter. В автомобиле Hyundai ехали пять человек – двое взрослых (погибли сразу), девочка восьми лет (также погибла) и еще двое парней 10 и 12 лет (госпитализированы в критическом состоянии). Драгер это чудовище задуло на 1,37 промилле, также имеются признаки наркотического опьянения

Также стоит отметить, что еще один потерпевший ДТП - 12-летний мальчик, остается в критическом состоянии.

Напомним, под Киевом случилось жуткое ДТП, в котором погибли сразу 4 человека.