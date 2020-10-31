Киев совместно с Варшавой и Вильнюсом изучают решение Минска частично закрыть границы Беларуси. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, в скором времени Киев представит официальную реакцию на действия Минска.

Беларусь сказала, что у них возрастает количество больных COVID-19, поэтому она ограничивает передвижение и закрывает границы с тремя соседними странами - Украиной, Польшей и Литвой. С Россией не закрыла. Это их официальная версия. Мы сейчас изучаем это решение, консультируемся с Польшей и Литвой для того, чтобы отреагировать должным образом.

Напомним, что Беларусь с 29 октября ограничила гражданам Литвы, Польши и Украины въезд в страну через наземные пункты пропуска. Запрет на въезд Минск обусловил борьбой с пандемией COVID-19.

В середине сентября Александр Лукашенко заявил, что из-за протестов вынужден закрыть границу с Литвой и Польшей, а также усилить охрану границы с Украиной.

Ранее сообщалось, что Беларусь изменила правила въезда-выезда из страны.