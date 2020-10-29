Беларусь ограничила въезд для граждан Украины, Польши и Литвы [ Редактировать ]
Беларусь временно ограничивает въезд отдельных категорий граждан из Латвии, Литвы, Польши и Украины в связи с эпидемической обстановкой в сопредельных странах. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.
"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины, - сказано в сообщении. - Вместе с тем пункт пропуска в национальном аэропорту Минска функционирует без вышеуказанных ограничений".
Под ограничения не подпадают:
- сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами;
- водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок;
- члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.
Ранее сообщалось, что Лукашенко создал "народные дружины" из бывших военных.
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