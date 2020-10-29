Беларусь временно ограничивает въезд отдельных категорий граждан из Латвии, Литвы, Польши и Украины в связи с эпидемической обстановкой в сопредельных странах. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.

"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины, - сказано в сообщении. - Вместе с тем пункт пропуска в национальном аэропорту Минска функционирует без вышеуказанных ограничений".

Под ограничения не подпадают:

сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами;

водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок;

члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Ранее сообщалось, что Лукашенко создал "народные дружины" из бывших военных.