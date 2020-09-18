Беларусь усилила охрану границы с Украиной [ Редактировать ]
Охрана государственной границы Беларуси усилена, а пункты пропуска работают. Об этом сообщил Погранкомитет Республики. Накануне президент страны Александр Лукашенко заявил о "закрытии" границ с Литвой, Польшей и "усилении" границы с Украиной.
Охрана Государственной границы Республики Беларусь осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов. Все меры предпринимаются с учётом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении. Пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности.
Тем временем на границе с Украиной продолжает расти число паломников-хасидов. По состоянию на 8:00 17 сентября в пункте пропуска "Новая Гута" на выезд из Республики Беларусь оформлено 1216 граждан Израиля, из них детей до 12 лет - 84 человека, от 12 до 18 лет - 253.
Несмотря на предупреждение со стороны белорусских пограничников о закрытии Украиной пункта пропуска "Новые Ярыловичи" с 16 до 27 сентября 2020 года, хасиды продолжают находиться на территории между украинским и белорусским пунктами пропуска. Белорусская сторона обеспечивает паломников питанием и теплыми модулями.
Ранее сообщалось, что 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой отказался признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
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