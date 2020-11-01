КСУ нарушил Конституцию - Кравчук [ Редактировать ]
Экс-президент Украины и председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук рассказал, что КСУ своим решением нарушил Конституцию и поставил украинское общество в неудобное положение. Об этом политик сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
"Конституционный суд может нарушать, а все остальные должны смотреть как он нарушает", - отметил он.
Отвечая на вопрос, считает ли он, что Конституционный суд нарушил Конституцию, Кравчук ответил: "безусловно".
"Закон и Конституцию, он не мог действовать следующим образом. Я слышал много выступлений известных и квалифицированных людей... В этом вопросе нужно детально разобраться не спеша, не горячась и не переоценивая и недооценивая этот процесс, который происходит, а процессы чрезвычайно сложны. Украинское общество действиями Конституционного Суда поставлено в ситуацию, которая требует немедленных, конкретных, действующих шагов", - добавил он.
Ранее, президент Украины Владимир Зеленский на заседании СНБО заявил, что система электронного декларирования будет работать. Кроме того, глава государства потребовал уволить всех судей КСУ.
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