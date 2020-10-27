Причиной низкой поддержки украинцами создания свободной экономической зоны на Донбассе по результатам опроса "5 вопросов от президента" стало ошибочное понимание самого термина. Об этом "УНН" рассказал председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Люди не знают, что такое по-настоящему новая свободная экономическая зона. Но они считают, что это преимущества для какой-то территории. Хотя они где-то правы. Ведь это делается для того, чтобы помочь той или иной территории, тому или иному региону выйти из сложной ситуации", - пояснил политик.

По его мнению, создание свободной экономической зоны увеличит инвестиции, могут быть созданы налоговые каникулы и появятся налоговые льготы.

"Целый перечень вопросов, которые свидетельствуют о том, что условия для производства, для инвестиций, для других хозяйственных функций будут облегчены. А инвестор в этом более заинтересован. Раз так, то каждый хочет иметь такие же условия. И человек думает: "Чего им так, а нам не так?" Думаю, именно это сработало. Там Харьков рядом, Николаев, Запорожье. А чего там не зона? То есть, можно дальше толковать как хочешь, но почти половину набрали. Половина "за", а половина "против", - отметил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе.

По мнению Кравчука, украинское общество еще не готово к такому высокому уровню понимания ситуации.

"Вот я читал о ситуации с Литвой. Вот пришел человек домой и почувствовал себя плохо. Позвонил на работу, рассказал об этом. И ему сразу дали 5 дней выходных для лечения. Ему платят заработную плату за это. И никакая полиция его не проверяет. Человек сам прекрасно понимает, для чего это делается. И не надо надзирателя, извините. Он сознательный, он знает, что коронавирус - беда, смерть. И надо выполнять советы. Вот скажите, Вы живете в Украине. Вы чувствуете такое сознание?" - резюмировал Леонид Кравчук.

Ранее Кравчук назвал этапы реинтеграции Донбасса.