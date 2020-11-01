Убивает мужчин: ученые открыли новое заболевание [ Редактировать ]
Исследователи из США заявили об открытии смертельного заболевания, поражающего исключительно мужской пол. Об этом сообщает New England Journal of Medicine.
Синдром VEXAS дает симптомы аутоимунного воспалительным заболеванием, лихорадкой, а также образованием тромбов и воспалением тканей легких. Болезнь заканчивается летальным исходом в 40% случаев.
Отмечается, что исследователи нашли соматические мутации в генах UBA1 у заболевших. После завершения исследования синдром выявили еще у 25 человек. Медики полагают, что реальное число больных может быть больше. Заболеваемость именно среди мужчин может развиваться из-за мутации в X-хромосомах.
Ранее мы писали, что в Китае нашли новый вирус-убийцу. Заболевание передается главным образом через укусы насекомых.
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