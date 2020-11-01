Исследователи из США заявили об открытии смертельного заболевания, поражающего исключительно мужской пол. Об этом сообщает New England Journal of Medicine.

Синдром VEXAS дает симптомы аутоимунного воспалительным заболеванием, лихорадкой, а также образованием тромбов и воспалением тканей легких. Болезнь заканчивается летальным исходом в 40% случаев.

Отмечается, что исследователи нашли соматические мутации в генах UBA1 у заболевших. После завершения исследования синдром выявили еще у 25 человек. Медики полагают, что реальное число больных может быть больше. Заболеваемость именно среди мужчин может развиваться из-за мутации в X-хромосомах.

Ранее мы писали, что в Китае нашли новый вирус-убийцу. Заболевание передается главным образом через укусы насекомых.