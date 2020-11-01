В Киеве "заминировали" мост Патона [ Редактировать ]
Фото: Киевтеплоэнерго
В киевскую полицию поступил звонок о минировании моста Патона. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.
Движение по двум сторонам переправ ограничили.
Внимание. Поступило сообщение о минировании моста Патона. Движение в обоих направлениях временно ограничено.
Отмечается, что мост Патона является одним из основных через Днепр.
Ранее мы писали, что в Киеве заминировали станцию метро "Золотые Ворота". На месте работали сотрудники экстренных служб.
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