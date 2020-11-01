В киевскую полицию поступил звонок о минировании моста Патона. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Движение по двум сторонам переправ ограничили.

Внимание. Поступило сообщение о минировании моста Патона. Движение в обоих направлениях временно ограничено.

Отмечается, что мост Патона является одним из основных через Днепр.

Ранее мы писали, что в Киеве заминировали станцию метро "Золотые Ворота". На месте работали сотрудники экстренных служб.