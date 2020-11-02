В Нью-Йорке ученые медицинского центра Mount Sinai выяснили, что антитела к коронавирусу могут сохраняться в организме переболевшего до пяти месяцев. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Science.

Всего в исследовании приняли участие более 30 тысяч человек.

Антитела могут сохраняться в организме в течение пяти месяцев, если пациент перенес заболевание в легкой или умеренной форме.

Напомним, за последние сутки на территории Украины зарегистрировали 6 574 случаев коронавирусной инфекции.