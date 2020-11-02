Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины зарегистрировали 6 574 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Всего за период эпидемии в Украине зафиксировали 402 194 заболевших COVID-19. Болезнь победили 163 768 человек (2327- за минувшие сутки), погибли 7375 украинца (69- за минувшие сутки).
Читайте также, в Украине "упала" загруженность коронавирусных больниц. Всего в Украине введено в эксплуатацию 37 268 больничных койко-мест для лечения коронавируса.
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