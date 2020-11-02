Получить ответы на все вопросы: заработал контакт-центр по борьбе с коронавирусом [ Редактировать ]
В понедельник, 2 ноября, в Украине заработал Всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию COVID-19. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Если пациент не может связаться со своим семейным врачом или получить направление на анализы, он смело может обращаться в контакт-центр.
Теперь каждый гражданин Украины, у которого возникают вопросы относительно COVID-19, может позвонить, независимо от того, где этот гражданин находится на территории нашей страны, и получить соответствующую информацию. Номер, конечно, бесплатный.
Он отметил, что в Минздраве сделали достаточно большой колл-центр, там будет работать 150 операторов. Номер телефона: 0800602019
"Он будет работать круглосуточно, и все вопросы, которые возникают у вас, уважаемые граждане, в отношении "ковида", пожалуйста, звоните. Алгоритм действия следующий: если оператору необходимо уточнить информацию, а вы понимаете, что такого будет очень много, например, вы позвонили из какого-то небольшого города в Хмельницкой области, и вас беспокоит вопрос, что вы не можете дозвониться своему семейному врачу", - говорит министр.
Или вы не можете получить направление на сдачу анализов, или компьютерную томографию. Или у вас возникли вопросы по ПЦР-тестированию. Понятно, что для того, чтобы выяснить и предоставить вам исчерпывающий ответ, оператору нужно будет связаться с соответствующим городом, с соответствующим семейным врачом, и затем предоставить вам эту информацию.
По его словам, все это будет регистрироваться в CRM-системе, которая автоматически будет отправлять его на рассмотрение в регионы.
Затем, после получения ответа, оператор обязательно вам должен позвонить.
Министр рассказал, что единственный на всю страну контакт-центр создали в связи с тем, что региональные горячие линии часто сбоят.
Напомним, что в понедельник, 2 ноября, в Украине вступили в действие новые зоны карантина.
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