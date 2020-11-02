Скандальная фотосессия Филиппа Плейна была размещена в соцсетях более двух лет назад. Немецкий дизайнер использовал в качестве декораций для рекламы своей новой коллекции обуви ярко-зеленый суперкар Ferrari 812 Superfast.

Автопроизводителя возмутило, что Плейн рекламирует свою продукцию, используя популярность Ferrari, а изображение с полуобнаженными моделями, по словам представителей Ferrari, "идут вразрез с ценностями итальянского бренда", передает auto.24tv.ua.

Хотя на фото присутствуют еще два дорогих автомобиля от Rolls-Royce и Lamborghini, их производители не видят ничего предосудительного в этом фото. Итальянская марка потребовала удалить компрометирующие снимки в течение 48 часов, но Филипп Плейн только посмеялся над письмом от компании.

На днях Миланский суд постановил взыскать с Филиппа Плейна 300 тыс. евро, а его самого обязал удалить из социальных сетей все фотографии с автомобилями Ferrari и оплатить судебные издержки в размере 25 тыс. евро. В случае отказа, за каждое размещенное фото или видео с машиной Ferrari с Плейна будет взыскано по 10 тыс. евро.

В ответ Филипп Плейн разместил в своем Instagram очередной снимок с Ferrari и длинным комментарием. Модельер подчеркнул, что не согласен с претензиями и будет обжаловать решение суда, следующее заседание которого состоится весной 2021 года. Также Плейн напомнил, что является фанатом Ferrari и за последние годы приобрел пять новых автомобилей марки. Он также добавил, что эта бессмысленная борьба его забавляет, а заплатить 300 тыс. евро он готов только в том случае, если эти деньги будут переведены на благотворительность.

Ранее мы писали о том, что суперкар за 2 миллиона разбили во время краш-теста.