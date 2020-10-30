Компания Rimac провела краш-тест своего новейшего электрического купе C_Two. Речь идет об автомобиле стоимостью 2 миллиона долларов, сообщает firstgear.ua.

Отмечается, что были разбиты сразу два автомобиля – в Rimac активно проводят испытания безопасности новинки. Один суперкар прошел краш-тест на скорости 40 км/ч, а другой – на 56 км/ч.

В основе C_Two лежит прочный карбоновый монокок, так что автомобили отлично себя проявили.

Электромобиль Rimac C_Two – один из самых мощных суперкаров современности. Четыре его мотора развивают 1914 л. с. и 2300 Н∙м. Разгон до сотни занимает 1,97 с, а максимальная скорость составляет 412 км/ч. Всего выпустят только 150 таких купе.

Ранее мы писали о том, что iPhone 12 разбили во время краш-теста.