В Украине разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса [ Редактировать ]
В Украине разрабатывают две вакцины от COVID. Одной из них занимается Институт биологии клетки Национальной академии наук Украины. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает "Сегодня".
Да, это другой кандидат. Это была идея, и эта идея профинансирована через государственный грант.
Сейчас начинаются только первые доклинические исследования, которые покажут, есть ли у будущей вакцины дальнейший путь развития или нет.
Ляшко также отметил, что есть и еще одна вакцина от коронавируса, которая успешно прошла доклинические испытания.
Да, действительно есть доклиника, проведенная украинскими компаниями, которая дает определенные положительные результаты, чтобы запускать процесс регистрации, производство кандидата-вакцины и проведения клинических исследований.
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