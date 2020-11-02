В Роттердаме поезд метро потерял управление и почти вылетел в воду. Об этом сообщает Dutch News.

Машинист состава не смог справится с управлением, пробил ограждение и застрял на хвосте у скульптуры на расстоянии 10 метров от воды.

Отмечается, что машинисту удалось безопасно выбраться из состава. К счастью, пассажиров в вагонах на момент аварии не было.

Читайте также, в Индии хотят запустить VIP-поезд для богатых туристов. Состав будет отправляться из Бангалора и курсировать по трем штатам страны.