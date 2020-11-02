Каменный кит "предотвратил" трагедию в метро (фото) [ Редактировать ]
Внутри состава не было пассажиров/ фото: Mediatv.nl
В Роттердаме поезд метро потерял управление и почти вылетел в воду. Об этом сообщает Dutch News.
Машинист состава не смог справится с управлением, пробил ограждение и застрял на хвосте у скульптуры на расстоянии 10 метров от воды.
Отмечается, что машинисту удалось безопасно выбраться из состава. К счастью, пассажиров в вагонах на момент аварии не было.
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