Языковой омбудсмен обратился к судьям КСУ [ Редактировать ]
Во вторник, 3 ноября, Конституционный суд Украины должен рассмотреть за закрытыми дверями представление 51 народного депутата по конституционности закона о государственном языке. Накануне рассмотрения языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился к судьям КСУ. Об этом сообщает официальная страница уполномоченного по защите государственного языка в Facebook.
По его словам, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" соответствует Конституции, поскольку его положения фактически дублируют или уточняют законодательные нормы, которые уже длительное время действуют в Украине. То есть этот закон не вводит новых требований и порядков, а лишь фиксирует статус-кво.
"Обращаюсь к судьям КСУ - проявить государственную позицию и принять решение в пользу национальных интересов Украины. Вопрос языка является фундаментальным для нашего государства: для укрепления независимости, утверждение идентичности, единства и победы Украины", - написал он.
Напомним, ранее Зеленский жестко высказался о скандале вокруг КСУ. Читайте также о том, что Зеленский потребовал уволить всех судей КСУ.
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