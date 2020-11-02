В понедельник, 2 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время у него нет сценария на тот случай, если судьи Конституционного суда откажутся уходить в отставку. При этом он отметил, что этим будут заниматься соответствующие органы.

Об он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Я сейчас не имею такого сценария. Во-первых, они граждане Украины, а потом уже судьи и они не могут идти вопреки решению и парламента, и доверия общества. Я не знаю или это правда, но два процента полностью доверяют КСУ. Поэтому я считаю, что это будет не наше дело", - заявил президент.

Ранее Зеленский намекнул о роспуске парламента.