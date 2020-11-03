В Одесі другу добу шукають в'язня. Він утік під час конвоювання. Чоловіка перевозили на спец-автомобілі зі слідчого ізолятора на залізничний вокзал. Імовірно, йому вдалося непомітно зламати замок аварійного люка й вибратися назовні. Утікачеві 38 років, днями його засудили за крадіжки.

Андрій Панцук, заступник командира військової частини Нацгвардії України: