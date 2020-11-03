В Одесі другу добу шукають в'язня [ Редактировать ]
В Одесі другу добу шукають в'язня. Він утік під час конвоювання. Чоловіка перевозили на спец-автомобілі зі слідчого ізолятора на залізничний вокзал. Імовірно, йому вдалося непомітно зламати замок аварійного люка й вибратися назовні. Утікачеві 38 років, днями його засудили за крадіжки.
Андрій Панцук, заступник командира військової частини Нацгвардії України:
По місту Одеса та Одеській області введено оперативний план "СИРЕНА". До пошуків залучені поліція та особовий склад військових частин Національної гвардії України. По даному факту розпочата службова перевірка.
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