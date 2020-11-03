Москву сколихнули масштабна пожежа і вибухи [ Редактировать ]
Масштабна пожежа і вибухи сколихнули Москву. У Південному Чертанові спалахнув склад газових балонів газозаправної станції. Полум'я вмить зруйнувало ангар і перекинулося на АЗС.
Кілька резервуарів з пальним злетіли в повітря. Займанню присвоїли підвищену категорію складності. Воно охопило приблизно 300 квадратних метрів. Щоб загасити вогонь, пожежникам знадобилося кілька годин. Постраждалих немає. Чому зайнялося - з'ясовує прокуратура.
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