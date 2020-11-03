У Португалії стартувало щорічне змагання серфінгістів [ Редактировать ]
Найсміливіші та найвправніші серфінгісти світу з'їхалися до Португалії. На пляжі міста Назаре стартувало щорічне змагання відчайдухів, що прагнуть підкорити 30-метрові хвилі. Вони в цій частині Атлантичного океану чи не найвищі в Європі. У чемпіонаті візьмуть участь 18 спортсменів.
Журі та синоптики пильно стежать за погодними умовами: щойно вони будуть оптимальними для безпечного катання на велетенських гребенях - серфінгісти зможуть починати підготовку до запливів.
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