Найсміливіші та найвправніші серфінгісти світу з'їхалися до Португалії. На пляжі міста Назаре стартувало щорічне змагання відчайдухів, що прагнуть підкорити 30-метрові хвилі. Вони в цій частині Атлантичного океану чи не найвищі в Європі. У чемпіонаті візьмуть участь 18 спортсменів.

Журі та синоптики пильно стежать за погодними умовами: щойно вони будуть оптимальними для безпечного катання на велетенських гребенях - серфінгісти зможуть починати підготовку до запливів.