Что известно о террористе в Вене [ Редактировать ]
Террорист, который напал на людей в Вене, был известен разведке, он был одним из 90 австрийских исламистов, которые хотели поехать воевать в Сирию. Об этом пишет газета Falter.
Ликвидированный в Вене террорист был 20-летним уроженцем Вены с албанскими корнями.
Что известно на утро о теракте?
1. Официально подтверждена гибель 4 людей. Ещё 18 человек ранено.
2. Атака осуществлялась сразу в шести местах. Один из нападавших был ликвидирован.
3. Задержано четверо подозреваемых, но часть террористов, как сообщают в полиции, еще на свободе и могут оставаться в центре города. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер попросил жителей по возможности не выходить на улицу.
4. Информация о заложниках и взрыве в метро не подтвердилась.
Ранее сообщалось, что в Вене отменили занятия в школах из-за теракта.
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