Террорист, который напал на людей в Вене, был известен разведке, он был одним из 90 австрийских исламистов, которые хотели поехать воевать в Сирию. Об этом пишет газета Falter.

Ликвидированный в Вене террорист был 20-летним уроженцем Вены с албанскими корнями.

Что известно на утро о теракте?

1. Официально подтверждена гибель 4 людей. Ещё 18 человек ранено.



2. Атака осуществлялась сразу в шести местах. Один из нападавших был ликвидирован.



3. Задержано четверо подозреваемых, но часть террористов, как сообщают в полиции, еще на свободе и могут оставаться в центре города. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер попросил жителей по возможности не выходить на улицу.



4. Информация о заложниках и взрыве в метро не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что в Вене отменили занятия в школах из-за теракта.