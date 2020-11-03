Во вторник, 3 ноября, учебу в школах в Вене отменили из-за теракта. Об этом заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер. Он также призвал людей по возможности оставаться дома и избегать центр города.

Его слова передает ОЕ24.

Также сообщается, что более одной тысячи человек оставались в Венской государственной опере из-за того, что не могли покинуть ее здание в связи с терактом в австрийской столице.

После двухчасового пребывания в концертном зале они вернулись домой на метро.

Ранее мы писали о том, что террористы атаковали несколько объектов в Вене.