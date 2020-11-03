В Вене отменили занятия в школах из-за теракта [ Редактировать ]
Во вторник, 3 ноября, учебу в школах в Вене отменили из-за теракта. Об этом заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер. Он также призвал людей по возможности оставаться дома и избегать центр города.
Его слова передает ОЕ24.
Также сообщается, что более одной тысячи человек оставались в Венской государственной опере из-за того, что не могли покинуть ее здание в связи с терактом в австрийской столице.
После двухчасового пребывания в концертном зале они вернулись домой на метро.
Ранее мы писали о том, что террористы атаковали несколько объектов в Вене.
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