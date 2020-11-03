Коронавірус в Україні поставив черговий антирекорд [ Редактировать ]
Ще 8 899 українців захворіли на COVID-19 і це новий рекорд. Попередньої доби від ускладнень коронавірусної інфекції померли 157 пацієнтів. Найгірша статистика захворюваності у Києві, на Харківщині, Хмельниччині, Донеччині та Житомирщині. Загалом, з початку пандемії в Україні коронавірус виявили у понад 411 тисяч осіб. У МОЗі нарікають, що українці надто легковажать перед загрозою інфекції: нехтують правилами та наражають на небезпеку оточення.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:
На цифрах антирекорд 8 899 людей захворіших за добу дуже важливо було зібрати мітинг багатотисячний біля Верховної Ради, заблокувати тут весь квартал. Він дійсно, коронавірус, я маю на увазі, розповсюджується шаленими темпами - просто в ураганному режимі. Ми це бачимо в тому числі і по європейських країнах. Наприклад, за минулу добу така країна як Франція отримала 52 тисячі хворих на СOVID-19 на добу. Така ситуація спостерігається по всіх європейських країнах.
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