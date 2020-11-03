Ще 8 899 українців захворіли на COVID-19 і це новий рекорд. Попередньої доби від ускладнень коронавірусної інфекції померли 157 пацієнтів. Найгірша статистика захворюваності у Києві, на Харківщині, Хмельниччині, Донеччині та Житомирщині. Загалом, з початку пандемії в Україні коронавірус виявили у понад 411 тисяч осіб. У МОЗі нарікають, що українці надто легковажать перед загрозою інфекції: нехтують правилами та наражають на небезпеку оточення.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я: