Урядовий квартал охопили масові протести [ Редактировать ]
В Урядовому кварталі нині відбуваються одразу кілька акцій протесту. Під стінами Парламенту зібралися підприємці - вони виступають за зменшення фінансового навантаження на малий та середній бізнес і впровадження спрощеної системи оподаткування.
Також мітингують власники авто з європейськими номерами - так звані євробляхери. Ці вимагають, щоб Рада розглянула законопроєкт про зниження акцизу на розмитнення автівок. Ще один пікет під будівлею Конституційного суду, там люди вийшли на захист мовного закону. Поліція посилила в середмісті заходи безпеки.
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