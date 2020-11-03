Як відреагували у Раді на те, що коїться під її стінами? Про що у своєму звіті говорив міністр Степанов? Що думають обранці про скандальні рішення Конституційного суду? Про все це нам готова розказати Ксенія Барвіненко, вона зараз у парламенті.

Захистити фопівців вимагають і в парламенті, на початку засідання кілька фракцій заявили, що парламент повинен якнайшвидше ухвалити закон, який дозволить фопам працювати за спрощеною системою.

Але головне питання, яке непокоїть депутатів: що робити з Конституційним судом?! Одні пропонують радикально, або ж розпустити Конституційний суд, або прибрати в нього фінансування. Але це фактично порушення закону, адже розпустити Конституційний суд не може ані парламент, ані президент. Тож нардепи пропонують підняти карту для голосування суддів Конституційного суду. Аби для прийняття рішення потрібно було не 12 голосів, а 17. Такий законопроект вже зареєстрований в парламенті, автори наголошують - він допоможе налагодити роботу суду.

А от в опозиції заявляють, що Конституційний суд немає за що розпускати, або змінювати принципи їхньої роботи. Там пригадали, як вже президент Зеленський розпускав Верховну Раду - це також вважали неконституційним рішенням, але усі з цим погодились заради перезавантаження влади. Також в опозиції зазначають, що Конституційний суд не скасував обов'язкові декларації, а лише закрив їх. Тож чиновникам і надалі доведеться подавати звіти про свої статки.

Але, попри всі заяви депутатів, у парламенті вже є кілька законопроєкт, які повертають обов'язкове е-декларування для чиновників і обов'язкові перевірка цих декларацій. Ці законопроєкти можуть з'явитися на розгляді вже завтра, адже в четвер у депутатів на порядку денному бюджет на наступний рік. Його мають розглянути в 1-му читанні. Але це лише плани. Поки що в парламенті заслухали звіт міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Він заявив, що 2-а хвиля коронавірусу буде сильнішою і страшнішою за 1-шу. Міністр запевнив що Україна готова та продовжує закуповуватиме техніку ліки та аналізи аби протистояти COVID-19.

Це була Ксенія Барвіненко з першого - після карантинної відпустки - засідання парламенту.