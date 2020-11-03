Так называемый "языковой" закон, который регулирует использование украинского языка как государственного, не является проблемным. Но вопросы вызывают положения, связанные с национальными меньшинствами.

Об этом на брифинге заявил глава Конституционного суда Александр Тупицкий.

По его словам, Конституционный суд еще не вынес решение по этому закону. В то же время, он подчеркнул, что не видит особых проблем с его конституционностью.

"Нет там особых проблем. Но есть вопросы нацменьшинств", - заявил Тупицкий.

Ранее сообщалось, что "Слуга народа" собрала подписи за отставку судей КСУ.