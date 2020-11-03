"Языковой" закон не является проблемным - глава КСУ [ Редактировать ]
Так называемый "языковой" закон, который регулирует использование украинского языка как государственного, не является проблемным. Но вопросы вызывают положения, связанные с национальными меньшинствами.
Об этом на брифинге заявил глава Конституционного суда Александр Тупицкий.
По его словам, Конституционный суд еще не вынес решение по этому закону. В то же время, он подчеркнул, что не видит особых проблем с его конституционностью.
"Нет там особых проблем. Но есть вопросы нацменьшинств", - заявил Тупицкий.
Ранее сообщалось, что "Слуга народа" собрала подписи за отставку судей КСУ.
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