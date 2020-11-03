"Слуга народа" собрала подписи за отставку судей КСУ [ Редактировать ]
Фото: КСУ / Укринформ
Во вторник, 3 ноября, стало известно, что партия "Слуга народа" собрали подписи за "добровольную отставку" судей Конституционного суда Украины (КСУ).
Об этом сообщила народный депутат Анна Скороход.
"Это прямое давление на суд", - подчеркнула депутат.
Ранее президент Украины сообщил, что очертил главе КСУ "красные линии".
по теме
Prev Next
03 ноября 2020 14:06 "Языковой" закон не является проблемным - глава КСУ
Глава КСУ Александр Тупицкий сделал заявление касательно "языкового закона"
03 ноября 2020 05:00 Я очертил главе КСУ "красные линии" - Зеленский
Президент Владимир Зеленский встречался с главой КСУ Александром Тупицким
03 ноября 2020 03:40 Политический кризис в Украине спровоцирован КСУ - Ермак
В ОП заявили, что никаких "откатов" во вчерашний день и непрозрачных договоренностей на высшем уровне не может быть
03 ноября 2020 00:30 "Это ураган": Зеленский оценил работу КСУ
Президент Владимир Зеленский оценил работу Конституционного суда
02 ноября 2020 22:22 Президент рассказал, что будет в случае отказа судей КСУ уходить в отставку
Глава государства сделал заявление