После теракта, случившегося в столице Австрии, еврейская община закрыла все синагоги. Об этом сообщает Volksblatt.

Rроме синагог, закрыли кошерные рестораны, супермаркеты и школы. Также власти рекомендуют оставаться дома всем членам еврейской общины.

Отмечается, что неизвестным остается, была ли направленна атака террористов против еврейской общины. подтвердилась информация, что злоумышленник застрелил двух людей перед зданием синагоги.

Напомним, в Вене произошла стрельба у синагоги. В результате инцидента получил ранения полицейский, а преступнику удалось скрыться с места происшествия.