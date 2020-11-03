Во вторник, 3 ноября, в Киеве поймали педофила. Мужчина признался в совершенном. Интимная переписка любителя несовершеннолетних попала в Telegram "Киев Оперативный".

В переписке педофил общается с подростком. Он предлагает ему различные "игры для взрослых". От имени парня с педофилом общается подставной взрослый.

Когда 28-летний педофил пришел на встречу, ему устроили допрос с пристрастием. Мужчина по имени Олег Псенюк во всем сознался, попросив его не бить. Он рассказал, что воспитывался в интернате и сознался, что во время учебы его изнасиловали одногруппники. Сецчас мужчина работает охранником в переходе на Теремках.

Цель переписки, по его словам - знакомство для сексуальной близости. Он утверждает, что раньше у него такого не было.

Его заставили раскаяться и пообещать, что никогда больше так делать не будет.

Ранее сообщалось, что под Харьковом задержали педофила, который годами развращал мальчиков.