"Раскололся" и все рассказал: в Киеве поймали педофила (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 3 ноября, в Киеве поймали педофила. Мужчина признался в совершенном. Интимная переписка любителя несовершеннолетних попала в Telegram "Киев Оперативный".
В переписке педофил общается с подростком. Он предлагает ему различные "игры для взрослых". От имени парня с педофилом общается подставной взрослый.
Когда 28-летний педофил пришел на встречу, ему устроили допрос с пристрастием. Мужчина по имени Олег Псенюк во всем сознался, попросив его не бить. Он рассказал, что воспитывался в интернате и сознался, что во время учебы его изнасиловали одногруппники. Сецчас мужчина работает охранником в переходе на Теремках.
Цель переписки, по его словам - знакомство для сексуальной близости. Он утверждает, что раньше у него такого не было.
Его заставили раскаяться и пообещать, что никогда больше так делать не будет.
Ранее сообщалось, что под Харьковом задержали педофила, который годами развращал мальчиков.
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