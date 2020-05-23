Во Львове задержали педофила-убийцу [ Редактировать ]
В Жовковский отдел полиции обратились жители одного из сел района, которые сообщили, что неизвестный мужчина совершил в отношении их дочерей в возрасте 6 и 7 лет развратные действия. Об этом сообщает пресс-служба полиции во Львовской области.
К раскрытию этих преступлений были задействованы следственно-оперативная группа, сотрудники ювенальной превенции и других служб территориального отделения полиции.
Проведенными следственно-оперативными мероприятиями правоохранители установили, что к совершению этих преступлений причастен 45-летний житель Жовковского района.
Ребенок/Фото: nashkiev.ua
Следователи территориального подразделения полиции, по процессуального руководства Червоноградской местной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.
Напомним, ранее в Ивано-Франковске, спустя 4 года, после самоубийства дочери, отцу-педофилу вынесли приговор.
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