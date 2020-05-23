В Жовковский отдел полиции обратились жители одного из сел района, которые сообщили, что неизвестный мужчина совершил в отношении их дочерей в возрасте 6 и 7 лет развратные действия. Об этом сообщает пресс-служба полиции во Львовской области.

К раскрытию этих преступлений были задействованы следственно-оперативная группа, сотрудники ювенальной превенции и других служб территориального отделения полиции.

Проведенными следственно-оперативными мероприятиями правоохранители установили, что к совершению этих преступлений причастен 45-летний житель Жовковского района.

Ребенок/Фото: nashkiev.ua

Следователи территориального подразделения полиции, по процессуального руководства Червоноградской местной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске, спустя 4 года, после самоубийства дочери, отцу-педофилу вынесли приговор.