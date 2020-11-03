В КСУ рассмотрели представление о конституционности языкового закона / Фото: Южный округ

Во вторник, 3 ноября, в КСУ рассмотрели представление о конституционности языкового закона. Решение вынесено не было. Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

Заседание по представлению о языке состоялось, решение не вынесено.

Указано, что дата следующего слушания пока не известна.

Ранее президент Украины сообщил, что очертил главе КСУ "красные линии". Также Зеленский намекнул о роспуске парламента.