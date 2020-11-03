Урядовий квартал охопили масові мітинги. Сотні людей вийшли на акції протесту. Малі підприємці вимагали аби парламент зменшив фінансове навантаження на малий та середній бізнес і впровадив спрощену систему оподаткування. Також мітингували власники авто з європейськими номерами - так звані євробляхери.

Ці вимагали, щоб Рада розглянула законопроєкт про зниження акцизу на розмитнення автівок. Ще один пікет, під будівлею Конституційного суду, там люди вийшли на захист мовного закону.

Утім почули в парламенті лише фопівців. А до питання Конституційного суду депутати планують підійти більш глобально. Як вирішуватимуть проблеми підприємців і яка доля чекає на Конституційний суд - розкаже Ксенія Барвіненко

Під стінами парламенту підприємці збираються не вперше. Утім раз від разу з однією проблемою. З першого січня всі малі підприємці мають обзавестись касовими апаратами або програмними РРО. А це, кажуть підприємці, додаткове навантаження і паперова тяганина.

Руслан Шестопал, підприємець з Умані:

Облікові документи, учет, потом штрафні санкції до яких ми на даному етапі не готові, і в зв'язку з цими карантинами ми і так елє-елє виживаємо, нам дуже тяжко. Дуже багато бумаг надо на всьо-всьо-всьо, а нам цих бумаг ніхто не дає, ні в кого їх немає.

Та найбільше підприємців лякають штрафи.

Наталія Марченко, голова уманської ліги підприємців:

Драконівські штрафи за кожну помилку яку тільки можна, там пунктів 10 за помилки: неправильно введений код, неправильна цифра, мінімально 810 за помилки, далі 5100 і далі пішло-пішло.

Врешті фопівців нардепи почули. І відтермінували закон ще на рік. Та скоріше це був таймаут для самих парламентарів, аби за цей час розробити нові норм, які влаштують і державу, і підприємців.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Штрафи треба переглядати, а насправді треба переглядати багато речей, які викликають побоювання у підприємців. Ну і найголовніше, треба проводити роз'яснювальну роботу. В нас 25 мільйонів цих електронних чеків виписано. Треба дати людям час навчитися користуватися новими засобами які є.

Таке рішення підприємців не заспокоїло. Утім, парламентарям було не до цього. Там цілий день вирішували що робити з Конституційним судом. В "Слузі народу" цитують слова Зеленського і вимагають відправити суддів у відставку.

Федір Веніславський, народний депутат, "Слуга народу":

Президент Зеленський запропонував вчора в прямому ефірі абсолютно правильний і найбільш оптимальний шлях - судді Конституційного суду України, які голосували за ганебне рішення - мають негайно подати у відставку.

Змусити суддів подати у відставку майже неможливо. Але і насильно розігнати Конституційний суд - ні президент, ні парламент не може. Тож з трибуни звучать менш радикальні пропозиції.

Ярослав Юрчишин, народний депутат, "Голос":

Створити умови в яких конституційний суд зможе приймати рішення лише консенсусом піднявши кворум з 12 до 17 осіб. Такий законопроект вже зареєстрований. Піднімаємо кворум в Конституційному суді, примушуємо їх працювати в межах конституції, але законним способом.

А от чому конституційний суд вирішив фактично вбити антикорупційну систему - мають розбиратися правоохоронці, кажуть нардепи.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Дізнатися чи було якесь втручання в роботу суду, чи були корупційні речі - це можна все робити хоч сьогодні. Безумовно, якщо ми дізнаємось, що голова суду купує землю в Криму за російським законодавством і це не декларує… скажіть мені, а навіщо в державі є правоохоронні органи? Діяльність судді треба розслідувати і ніякого імунітету такого, що йому не можна ставити питання, в нього не має.

Та все ж аби достукатися до суддів, нардепи вирішили зробити спільну заяву. Більше сотні обранців підписалися під вимогами до служителів Феміди подати у відставку.

Олександр Бакумов, народний депутат, "Слуга народу":

Народні депутати які підписали цю заяву відзначають важливість роботи КСУ закликають суддів конституційного суду які підтримали рішення конституційного суду номер 13/2020 скласти з себе повноваження судів КСУ за власним бажанням або ж подати у відставку.

Але м'яч зараз на полі парламенту, там вже зареєстровані нові законопроекти, які повернуть і обов'язкове е-декларування і перевірку цих декларацій. Фактично вони врятують антикорупційну реформу. Справа за малим - розглянути в залі і проголосувати.