Підприємців хочуть карати штрафом за клієнтів без масок [ Редактировать ]
Парламент підтримав законопроєкт про штрафні санкції для бізнесу, який допускає відсутність масок чи респіраторів на підприємстві.
У разі порушення доведеться викласти від трьох з половиною до п'яти тисяч гривень. Документ підтримали лише у першому читанні. Тож, у разі остаточного схвалення - туди можуть внести ще деякі поправки.
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