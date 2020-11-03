Парламент підтримав законопроєкт про штрафні санкції для бізнесу, який допускає відсутність масок чи респіраторів на підприємстві.

У разі порушення доведеться викласти від трьох з половиною до п'яти тисяч гривень. Документ підтримали лише у першому читанні. Тож, у разі остаточного схвалення - туди можуть внести ще деякі поправки.