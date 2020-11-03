А наш наступний матеріал якраз про безвідповідальність і громадян, і держави. Від початку пандемії в Україні захворіли на Ковід понад 22 тисячі медиків. 212 із них померли. У найбільшій зоні ризику бригади швидкої. Які виїжджають на виклики - не знаючи, чи є в пацієнта коронавірус. Бо люди часто це просто... приховують! Станіслав Кухарчук - далі.

Ось так бригада швидкої із Черкаської станції екстреної допомоги буквально вилітає на виклик. За останній місяць роботи в медиків побільшало в рази. Телефони в диспетчерській не змовкають ні на хвилину. Левова частка викликів - підвищена температура, кашель, головний біль, нежить. Швидку, жаліються медики, містяни викликають з найменшого приводу.

Ірина Попович, керівник оперативно-диспетчерського управління Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Велика паніка у пацієнтів в зв'язку з цим Ковідом, велика паніка - до дільничних або не можуть додзвонитись, або у них їх немає тому це все падає на наші плечі.

І кожен такий виклик для бригади ніби лотерея. У захисних комбінезонах медики виїжджають лише на підтверджені випадки Ковіду або до людей з підозрою на зараження. Решту обслуговують лише в захисних масках і рукавичках. Та не рідко, телефонуючи, люди свідомо приховують свій діагноз. Як-от, під час цього виклику.

Доброго дня, можна викликати швидку? У мене дуже сильно живіт болить внизу. - Ви останнім часом не лежали в лікарні? З інфекційними хворими не контактували? - Ні!

На додаток до болю в животі, в усієї родини цієї жінки був ще й позитивний тест на Ковід. Про це бригада швидкої дізналась, лише приїхавши до будинку.

Навчена досвідом фельдшерка Олена тепер навіть при скаргах на нежить обов'язково вдягає комбінезон. Нещодавно він врятував її - принаймні від самоізоляції. Її бригада ушпиталювала жінку, яка знепритомніла на вулиці, згодом у неї діагностували коронавірус.

Олена Гладка, фельдшерка Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Забрала в автомобіль, вона вже була при тямі - бліда, холодна, волога. Я в першу чергу, що… міряю температуру, ставлю термометр, міряю тиск, а вона мені каже не треба, у мене температури немає тому, що я прийняла пару годин тому ібупрофен 400 мілілітрів і збила температуру.

У таких випадках вся бригада швидкої без комбінезонів потрапила б у коло контактних осіб і щонайменше на два тижні "випала б" з роботи. Цього допустити не можна, каже директор обласного центру екстреної допомоги. Медики і так працюють на межі своїх можливостей.

Ігор Фесун, директор Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Будемо так казати, якщо захворіє порядка 20 відсотків працівників ми не зможемо, на сто відсотків у повному обсязі виконувати свою функцію наразі у нас виведено з ладу в зв'язку і з сезонними захворюваннями порядка 7-8 відсотків медичних працівників

Ситуація вже на межі критичної, тому медики вкотре просять недужих зайвий раз не викликати швидку і обов'язково повідомляти про наявність коронавірусу чи підозри на нього.