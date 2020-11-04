В Министерстве здравоохранения не исключают введение в Украине карантина "выходного дня". Это нужно, чтобы разорвать цепь передачи болезни. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Он предположил, что закроют большое количество магазинов, кафе и рестораны могут работать на "вынос".

"Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня" - когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни", - заявил он.

По словам министра, комендантского часа в Украине не будет, ведь для этого в стране нужно ввести чрезвычайное положение. На вопрос, рекомендует Минздрав это, Степанов подчеркнул: "Мы не рекомендуем".

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