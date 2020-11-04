Степанов не исключил карантин "выходного дня" [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения не исключают введение в Украине карантина "выходного дня". Это нужно, чтобы разорвать цепь передачи болезни. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
Он предположил, что закроют большое количество магазинов, кафе и рестораны могут работать на "вынос".
"Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня" - когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни", - заявил он.
По словам министра, комендантского часа в Украине не будет, ведь для этого в стране нужно ввести чрезвычайное положение. На вопрос, рекомендует Минздрав это, Степанов подчеркнул: "Мы не рекомендуем".
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