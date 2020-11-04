В среду, 4 ноября, депутаты принесли в Конституционный суд заявление с подписями 226 народных избранников об отставке 11 судей КСУ. Об этом сказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Позиция: призываем судей Конституционного суда, которые поддержали решение от 27 октября, 11, четыре не поддержали, о них здесь нет речи, а эти 11 - призываем их добровольно уйти в отставку", - сказал Арахамия.

По словам народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка, который также пришел в КСУ, судьи "точно получили обращение народных депутатов".

"Надеюсь, оно будет иметь определенный эффект. Но пока нет новостей насколько они будут прислушиваться к этому обращению. Мы будем регистрировать сегодня законопроекты, будем их проводить в том числе в повестку дня. В том числе для того, чтобы, скажем, народ Украина точно не оказался с тем непредсказуемым и не очень патриотическим судом, который мы сейчас видим", - сказал он.

Ранее глава КСУ заявил о госперевороте.