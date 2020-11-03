Во вторник, 3 ноября, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что более 200 народных депутатов поддержали обращение к судьям Конституционного суда, которые поддержали решение относительно декларирования, с призывом самостоятельно уйти в отставку. Завтра это заявление передадут в КСУ.

Обращение к судьям КСУ уже подписали 226 народных депутатов из разных парламентских фракций.

В основном это подписи депутатов нашей фракции "Слуги народа". Есть подписи "Голоса", "Европейской солидарности" и группы "Доверие". Физически это заявление с подписями мы передадим в Конституционный суд завтра (4 ноября - ред.) в первой половине дня.

Депутаты призывают судей КСУ Александра Тупицкого, Виктора Городовенко, Ирину Завгороднюю Александра Касминина, Виктора Кривенко, Александра Литвинова, Владимира Мойсика, Сергея Саса, Игоря Слиденко, Петра Филюка и Галину Юровскую безотлагательно сложить с себя полномочия по собственному желанию либо подать в отставку.

Ранее глава КСУ заявил о госперевороте.