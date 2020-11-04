Никакой значимой взаимосвязи между осанкой и болями в шее нет. Об этом свидетельствует недавнее исследование с участием тысячи человек, передает u-news.com.ua.

Исследования также говорят о том, что использование различных "эргономичных" приспособлений во время работы за компьютером либо никак не влияет, либо оказывает незначительное влияние на то, будет у вас болеть шея или нет.

Каждый раз оказывалось, что люди, страдающие от боли в шее, плохо спят, их работа связана с высоким уровнем стресса, они малоактивны физически, а их эмоциональное состояние можно назвать тревожным и депрессивным.

То есть, эти люди находятся в стрессе и сами замечают, что испытывают сильное мышечное напряжение в области шеи.

Таким образом, чтобы защититься от болей, нужно укреплять мышцы шеи, следить за сном и работать над своим психическим состоянием. Что касается работы за компьютером, то просто старайтесь как можно чаще менять позу.

Кроме того, старайтесь высыпаться, заниматься спортом и свести стресс к минимуму.

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